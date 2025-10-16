Uccise il vicino di casa per il pellet Confermati 24 anni in Appello
Omicidio Beghetto a Esino Lario, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Luciano Biffi (nella foto): 24 anni di reclusione e risarcimento delle parti offese. Rigettate le richieste di una perizia psichiatrica e il rito abbreviato avanzato dal legale di Biffi, l’avvocato Giorgio Pagnoncelli. Il delitto risale al 21 aprile dello scorso anno, quando per futili motivi Biffi uccise Pierluigi Beghetto, ex assessore di Esino Lario. Il drammatico episodio ha avuto origine da una banale controversia di vicinato. Secondo le ricostruzioni processuali, Biffi era ossessionato dalla presenza di alcuni sacchi di pellet accanto alla sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
