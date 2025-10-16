Uccisa sul balcone davanti ai vicini da Glovo killer geloso

Lidentita.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È Glovo”. Pamela Genini, ventinove anni, mente al citofono. Sa che non è un fattorino, ma il suo assassino. Sa che Gianluca Soncin, cinquantadue anni, l’uomo che aveva lasciato da poche settimane, è tornato. Con un coltello. Con il doppione delle chiavi che aveva fatto di nascosto. E con una decisione già presa: ucciderla. Dall’altra . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

uccisa sul balcone davanti ai vicini da glovo killer geloso

© Lidentita.it - Uccisa sul balcone davanti ai vicini da Glovo, killer geloso

