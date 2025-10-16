Uccisa dal fidanzato con oltre 24 coltellate | Pamela Genini l’imprenditrice 29enne che sognava la libertà

Ilfogliettone.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Genini Aveva solo 29 anni e una vita piena di progetti, viaggi e ambizioni. Pamela Genini, originaria della provincia di Bergamo, è stata uccisa nella serata di lunedì 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel suo appartamento di via privata Iglesias, tra Gorla e Ponte Nuovo, a Milano. L’uomo, dopo averle inferto almeno ventiquattro coltellate, ha tentato di togliersi la vita, ma è stato soccorso e ora è ricoverato all’ospedale Niguarda. Un nuovo femminicidio sconvolge la città e riporta al centro dell’attenzione la lunga scia di violenza che continua a spegnere le vite di troppe donne. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

uccisa dal fidanzato con oltre 24 coltellate pamela genini l8217imprenditrice 29enne che sognava la libert224

© Ilfogliettone.it - Uccisa dal fidanzato con oltre 24 coltellate: Pamela Genini, l’imprenditrice 29enne che sognava la libertà

Argomenti simili trattati di recente

uccisa fidanzato oltre 24Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate dall’ex: Il «Se mi lasci ti ammazzo» diventa ancora una volta realtà - La ventinovenne Pamela Genini è stata ammazzata con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin ... Riporta panorama.it

uccisa fidanzato oltre 24Uccisa con 24 coltellate sul terrazzo di casa sotto gli occhi dei vicini. Sembriamo assuefatti ai femminicidi di ogni giorno - L’ha finita accanendosi contro di lei con 24 coltellate, sul terrazzino di casa, al terzo piano, sotto gli occhi increduli e inorriditi dei vicini. altovicentinonline.it scrive

uccisa fidanzato oltre 24Femminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uccisa Fidanzato Oltre 24