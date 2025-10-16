Uccisa dal fidanzato con oltre 24 coltellate | Pamela Genini l’imprenditrice 29enne che sognava la libertà
Pamela Genini Aveva solo 29 anni e una vita piena di progetti, viaggi e ambizioni. Pamela Genini, originaria della provincia di Bergamo, è stata uccisa nella serata di lunedì 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel suo appartamento di via privata Iglesias, tra Gorla e Ponte Nuovo, a Milano. L’uomo, dopo averle inferto almeno ventiquattro coltellate, ha tentato di togliersi la vita, ma è stato soccorso e ora è ricoverato all’ospedale Niguarda. Un nuovo femminicidio sconvolge la città e riporta al centro dell’attenzione la lunga scia di violenza che continua a spegnere le vite di troppe donne. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
