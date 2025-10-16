uccide la moglie e si toglie la vita omicidio suicidio a san benedetto del tronto

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 16 ottobre 2025 – Uccide la moglie e poi si toglie la vita. La tragedia si è consumata oggi, giovedì 16 ottobre, nella centralissima via Stamira di San Benedetto. L'uomo, secondo la prima ricostruzione, avrebbe sparato alla donna, prima di ucciders i. Ma è tutto ancora da confermare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinier i, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

