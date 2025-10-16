Uccide la compagna invalida e poi si toglie la vita con la stessa pistola a San Benedetto del Tronto

Ha puntato la pistola contro la compagna uccidendola e poi verso sé stesso. L’omicidio suicidio è avvenuto in via Volta a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). I corpi sono stati scoperti da familiari hanno raggiunto la casa della coppia perché da po’ non avevano risposta ai tentativi di contattarli. L’uomo e la donna, entrambi 80enni ed ex infermieri, erano ormai privi di vita come poi accertato dai sanitari del 118. Sul posto sono giunti i carabinieri ed è stata informata la Procura di Ascoli Piceno. Vanda Venditti era ospitata in una residenza sanitaria, in quanto invalida per gravi problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it