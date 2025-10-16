Uccide la compagna invalida e poi si toglie la vita con la stessa pistola a San Benedetto del Tronto

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha puntato la pistola contro la compagna uccidendola e poi verso sé stesso. L’omicidio suicidio è avvenuto in via Volta a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). I corpi sono stati scoperti da familiari hanno raggiunto la casa della coppia perché da po’ non avevano risposta ai tentativi di contattarli. L’uomo e la donna, entrambi 80enni ed ex infermieri, erano ormai privi di vita come poi accertato dai sanitari del 118. Sul posto sono giunti i carabinieri ed è stata informata la Procura di Ascoli Piceno. Vanda Venditti era ospitata in una residenza sanitaria, in quanto invalida per gravi problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Spara alla compagna e si toglie la vita a San Benedetto: era appena uscita in permesso dalla Rsa - La tragedia oggi nella centralissima via Stamira: l’uomo, secondo le prime ricostruzioni avrebbe sparato alla consorte prima di rivolgere l’arma contro se stesso ... msn.com scrive

uccide compagna invalida toglieL’amica di Pamela Genini, uccisa dal compagno: “Spero che pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella” - La dedica sui social della migliore amica e socia di Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni ... Secondo fanpage.it

Omicidio-suicidio a Fiumicino, maresciallo della Finanza uccide la compagna e si toglie la vita - I cadaveri di un uomo e della sua compagna sono stati trovati nel primo pomeriggio all'Isola sacra a Fiumicino in un appartamento in via del Portico Placidiano. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Uccide Compagna Invalida Toglie