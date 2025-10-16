TvBoy torna a Roma e racconta Gaza con due murales simbolici

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova opera di TvBoy, intitolata "Il prezzo della pace", è apparsa nelle ultime ore a Roma, tra via Benedetta e piazza Trilussa, e segna uno dei momenti più intensi e politici della recente produzione dell’artista. Con la sua inconfondibile cifra tra ironia e denuncia, Salvatore Benintende (questo il vero nome del celebre street artist siculo) torna a confrontarsi con l’attualità più drammatica, scegliendo come tema la devastazione di Gaza e l’urgenza del dialogo sulla ricostruzione e sul valore della vita umana.? Un cantiere simbolico nel cuore di Trastevere. L’opera principale raffigura l’ex presidente americano Donald Trump con casco da muratore e cazzuola in mano, intento a “ricostruire” le macerie di Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tvboy torna a roma e racconta gaza con due murales simbolici

© Quotidiano.net - TvBoy torna a Roma e racconta Gaza con due murales simbolici

Altri contenuti sullo stesso argomento

tvboy torna roma raccontaLo street artist TvBoy su Gaza, due nuove opere apparse nella notte a Roma - Si tratta di 'Mi Gaza es tu Gaza', con un Trump in versione operaio edilizio, e 'La Pietà' che raffigura una Madonna con la kefiah. Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Tvboy Torna Roma Racconta