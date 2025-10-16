All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Diciamoci la verità, certi argomenti - come la depilazione intima per un uomo - non li impari a scuola e nemmeno in famiglia. Nessuno ti ha mai fatto un corso accelerato su come raderti lì sotto, e tuo padre probabilmente ha preferito ignorare la questione. Forse per imbarazzo, forse perché non ci ha mai messo mano, letteralmente. Eppure a un certo punto ti tocca affrontarla, perché i peli crescono, e la giungla amazzonica non è mai stata troppo sexy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutto quello che hai sempre voluto sapere sulla depilazione intima