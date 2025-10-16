Tutto quello che hai sempre voluto sapere sulla depilazione intima
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Diciamoci la verità, certi argomenti - come la depilazione intima per un uomo - non li impari a scuola e nemmeno in famiglia. Nessuno ti ha mai fatto un corso accelerato su come raderti lì sotto, e tuo padre probabilmente ha preferito ignorare la questione. Forse per imbarazzo, forse perché non ci ha mai messo mano, letteralmente. Eppure a un certo punto ti tocca affrontarla, perché i peli crescono, e la giungla amazzonica non è mai stata troppo sexy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Altre letture consigliate
Tutto quello che avreste voluto sapere su clima & eventi estremi e i giornali non vi hanno mai raccontato. https://breakthroughjournal.org/p/24-questions-on-extreme-weather-disasters… - X Vai su X
Tra ironia e approfondimenti, la filosofia del "futtitinni" nel video tutto messinese ma voluto dall'emittente inglese - facebook.com Vai su Facebook
Ossigeno-ozonoterapia: tutto quello che avete sempre voluto sapere sul trattamento più in voga del momento - Come sicuramente vi sarà capitato di imbattervi in star del piccolo schermo e influencer con flebo al braccio che sponsorizzano una pratica ... Secondo huffingtonpost.it