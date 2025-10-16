Mercoledì 30 settembre, Milano si è svegliata con una notizia che costringe a rielaborare la biografia dei suoi tifosi e cittadini. San Siro ha i giorni contati. Uno degli stadi più iconici del mondo, in piedi dal 1926, probabilmente verrà abbattuto. Dopo il voto favorevole del Consiglio Comunale, che forse mette il punto a una trattativa sfinente durata sei anni, Inter e Milan hanno ottenuto la possibilità di acquistarlo, con l’idea di buttarlo giù. Prima però, il vecchio gigante di cemento vedrà sorgere ai suoi piedi un impianto giovane e moderno, a cui lascerà un’eredità impossibile. Le immagini che arrivano dalla nottata precedente al Consiglio Comunale di Milano, non sono quelle che ci si aspetterebbe da un momento storico. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Tutto quello che c'è da sapere sulla questione San Siro