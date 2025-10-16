Tutti lo vogliono nessuno può prenderlo | ma Ndiaga Sall riuscirà a volare

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giunto in Italia nell'agosto 2024 dopo un viaggio avventuroso, l'allora quindicenne ha rivelato le proprie qualità nell'Otranto. La Juve l'aveva in pugno, ora piace anche a Psg, Bayern, Roma e Milan, ma le regole federali vietano di tesserarlo da pro'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

