Tutti lo vogliono nessuno può prenderlo | ma Ndiaga Sall riuscirà a volare
Giunto in Italia nell'agosto 2024 dopo un viaggio avventuroso, l'allora quindicenne ha rivelato le proprie qualità nell'Otranto. La Juve l'aveva in pugno, ora piace anche a Psg, Bayern, Roma e Milan, ma le regole federali vietano di tesserarlo da pro'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Ci sono cose che tutti vogliono dimenticare. Ma io no, della mia vita voglio ricordare tutto, anche quella terribile esperienza che si chiama Auschwitz" La voce di Settimia Spizzichino, l'unica donna che tornò dalla razzia degli ebrei del #16ottobre1943. https://s - X Vai su X
Giuseppe Paolini, il presidente della Provincia che tutti vogliono modificare: "Gambini si sente il Duca del Montelfeltro. Serfilippi, troppa fanesitudine" . - facebook.com Vai su Facebook