Tutti in sella | il programma del 15° raduno di mountain bike organizzato dal gruppo sportivo La Borra Bike

Va in scena domenica 19 ottobre il raduno di mountain bike organizzato dal gruppo sportivo La Borra Bike. Una iniziativa ormai tradizionale, arrivata alla 15° edizione, che si svolge col patrocinio del Comune di Pontedera e che lo scorso anno raccolse oltre 200 partecipanti. L'organizzazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

