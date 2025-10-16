Tutti gli amori e le ex mogli di Woody Allen | È Diane Keaton il grande amore della mia vita

La vita privata di Woody Allen è stata da sempre travagliata. Ancora giovanissimo, nel 1955 conosce la studentessa sedicenne Harlene Susan Rosen. I due si sposano dopo circa un anno, ma nel 1962 si separano. Dopo qualche anno l'attore intraprende una relazione con l'attrice Louise Lasser, sancito nel 1966 con il suo secondo matrimonio. Dopo tre anni, però, l'unione si rivela fallimentare e Allen affronta un secondo divorzio. Nel corso degli anni '70 Woody Allen ha una lunga relazione con l'attrice Diane Keaton. Notata dal giovane sceneggiatore grazie al musical "Hair", la Keaton è diventata sua musa e compagna per anni.

