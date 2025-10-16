Tutte le violenze di Soncin e l’agguato sotto casa della madre di Pamela | Se lo lascio ci ammazza

Emergono dettagli inquietanti sul femminicidio di Pamela Genini, la 29enne originaria della Valle Imagna uccisa martedì sera dal compagno che voleva lasciare, Gianluca Soncin, 52 anni, accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla relazione sentimentale, dalla crudeltà e dallo stalking. Tra le innumerevoli vessazioni fisiche e psicologiche alle quali l’uomo sottoponeva costantemente la compagna – secondo quanto raccontato dall’ ex fidanzato F.D., un imprenditore di Sant’Omobono Terme, alle forze dell’ordine – Soncin costringeva Pamela a usare sostanze psicotrope, si legge nell’ordinanza di custodia cautelare, per avere rapporti sessuali non protetti perché desiderava un figlio con lei. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

