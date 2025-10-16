Tutta l’America di Ellen River Palcoscenico fra blues e country

L’Emilia all’anagrafe, l’America nel cuore, e soprattutto nelle orecchie. Tanto da aver fuso nella sua musica le migliori lezioni del country, del folk, del blues e del rock made in Usa, raccogliendo l’ispirazione dei grandi songwriter a stelle e strisce. Domani alle 22 al Bloom di Mezzago arriverà la cantautrice Ellen River, alias Elena Ortalli, artista emiliana con la musica americana nell’animo. Una passione che ben traspare dai brani del suo terzo album intitolato “Life“, un disco maturo e al contempo fresco, brillante, ricco di canzoni in cui si mescolano folk e rock, country e blues. Nello stile narrativo dell’artista si sentono echi di Lucinda Williams e Sheryl Crow, Joan Osborne e Tori Amos, ma pure di maestri altrettanto grandi ma meno noti in Italia come John Prine, oltre alle influenze di rock band come Rolling Stones e Black Crowes. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

