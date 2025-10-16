Tutelare la biodiversità e valorizzare gli ecosistemi naturali | il Piemonte investe 8 milioni
Con il Bando Biodiversità, finanziato attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021–2027, la Regione ha stanziato 8 milioni di euro, di cui oltre 4 milioni già assegnati, per finanziare 11 progetti di conservazione e recupero degli habitat naturali, tutela delle specie e valorizzazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
