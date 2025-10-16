Tuscany Bike Challenge 2025 l’ora delle premiazioni

Prato, 16 ottobre 2025 – Sabato 18 alle 18 al Circolo “La Libertà” di Viaccia in Via Pistoiese 659 a Prato, si terrà la cerimonia di premiazione del Tuscany Bike Challenge 2025, evento che chiude ufficialmente la stagione ciclistica del circuito toscano. Ad ospitare la serata sarà l’Asd Ciclistica Viaccia, che accoglierà atleti, dirigenti e appassionati per celebrare un anno di sport, passione e determinazione, ingredienti che hanno animato ogni singola tappa del challenge. Il circuito, articolato su otto prove regionali, ha visto la partecipazione di numerose società e atleti provenienti da tutta la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

