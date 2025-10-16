Turnover e organizzazioni sotto pressione | l’IA può cambiare le regole?

16 ott 2025

Il 30 ottobre alle ore 11.30 torna online l’HR HUB di Assodigit con un nuovo webinar dedicato al mondo delle risorse umane Roma, 14 ottobre 2025 – Dopo il successo del precedente appuntamento dedicato al rapporto tra HR e Intelligenza Artificiale, Assodigit prosegue il percorso di approfondimento con un nuovo incontro dal titolo “Turnover e organizzazioni sotto pressione: l’IA può cambiare le regole?”, in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 11.30. Il webinar, promosso nell’ambito dell’ HR HUB di Assodigit, nasce con l’obiettivo di analizzare uno dei fenomeni più critici per le imprese di oggi: il turnover. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

