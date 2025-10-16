turismo toscana in canada per il riassetto dei flussi nordamericani

Firenze, 16 ottobre 2025 – La Toscana si appresta a sbarcare in Canada per rispondere alle trasformazioni del turismo nordamericano. Con due eventi per i mezzi di comunicazione di massa previsti a Toronto il 15 ottobre e a Montréal il 16 ottobre, la Regione, spiega una nota, "punta a valorizzare la destinazione Toscana guardando ad un possibile nuovo flusso proveniente dal Canada - Paese in cui è già in corso la tendenza a scelte di viaggio meno orientate agli Usa e più all'Europa - avendo anche attenzione ai primi segnali di una diminuzione dell'incoming statunitense. Il media event di Toronto, realizzato in collaborazione con Enit, si terrà presso l'Istituto di Cultura Italiana e sarà centrato sulle novità dell'offerta turistica regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

