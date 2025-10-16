Turismo l’Italia fa il punto sul 2025 | i 3 eventi chiave per il futuro tra leadership globale e sfida del capitale umano

Ilgiornaleditalia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra bilanci record, sfide occupazionali e nuove strategie di brand, l’Italia consolida la sua posizione di riferimento nel mercato turistico globale Tre eventi, una stessa traiettoria, il turismo come pilastro strategico dell’economia italiana e globale. Dallo Stato del Turismo in Italia di C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

turismo l8217italia fa il punto sul 2025 i 3 eventi chiave per il futuro tra leadership globale e sfida del capitale umano

© Ilgiornaleditalia.it - Turismo, l’Italia fa il punto sul 2025: i 3 eventi chiave per il futuro tra leadership globale e sfida del capitale umano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un punto informativo per rilanciare il turismo - Taglio del nastro per il nuovo Urban Hub di piazza Corridoni, realizzato con i fondi del Gal Sibilla, che così va a fare compagnia all’Info Point Bike da poco inaugurato a San Claudio. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Turismo L8217italia Fa Punto