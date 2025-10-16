Turismo a Napoli nel centro storico affitti saliti del 25% | Ecco i paletti contro i B&b
Affitti aumentati «del 25% dal 2018 al 2024». Un dato impressionante, che riguarda in particolare il centro storico Unesco, ma non solo. A fornirlo è stata ieri Laura Lieto,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Turismo,Largo Maradona e le regole.... Napoli, sequestro al murales di Maradona: sequestrate magliette e gadget La Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato ieri tutto il materiale presente nella zona dove si trova il murale di Maradona, ai Quartieri Spagn - facebook.com Vai su Facebook
Turismo record in Campania: +8% di arrivi nel 2024 e tasso d’occupazione oltre il 75% a Napoli, Capri e Costiera. Un settore che continua a trainare l’economia regionale e a generare nuova occupazione. #TurismoCampania #ImpresaNapoli #CameraComm - X Vai su X
Turismo a Napoli, nel centro storico affitti saliti del 25%: «Ecco i paletti contro i B&b» - Un dato impressionante, che riguarda in particolare il centro storico Unesco, ma non solo. Da ilmattino.it
90 MILIONI PER IL CENTRO STORICO NAPOLI: FIRMATO AL MiBACT IL CONTRATTO DI SVILUPPO (CIS) - Con Palazzo Penne si realizza il secondo dei "10 progetti per Napoli" 03/12/2020 - regione.campania.it scrive
Il Comune di Napoli multa la panchina letteraria del centro storico - Nella Napoli piena di turisti e attività commerciali che fa i conti anche con l’overtourism, accade che una panchina letteraria, nata per denunciare, nel 2020, l’esplosione di tavolini per la strada ... Si legge su tg24.sky.it