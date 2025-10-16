Turchia guardia giurata salva una donna distratta che stava per essere investita da un tram
Una donna che indossava degli auricolari ed era in quel momento distratta ha rischiato di essere investita da un tram in Turchia nella città di Kayseri. La passeggera è stata salvata da una guardia giurata. Le immagini sono state pubblicate sui social dall'azienda dei trasporti locale come monito per prestare più attenzione quando si è in strada. In particolare si sottolinea come sia imprudente indossare degli auricolari, che impediscono di percepire al meglio i rumori esterni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
la Repubblica. . Martedì 14 ottobre, a Kayseri, in Turchia, una guardia di sicurezza ha tratto in salvo all'ultimo istante una giovane che stava per essere investita da un tram. Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano la giovane con gli auricolari che - facebook.com Vai su Facebook
#Turchia, guardia giurata salva donna distratta che stava per essere investita da un tram - X Vai su X
Donna con auricolari rischia di essere investita dal tram, guardia giurata la salva appena in tempo VIDEO - Una donna che indossava degli auricolari ed era in quel momento distratta ha rischiato di essere investita da un tram in Turchia nella città di Kayseri. Segnala ilgazzettino.it
A Kayseri, in Turchia donna rischia di finire sotto un tram: salva per un soffio. Video - Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza nella città di Kayseri, in Turchia. Da tg.la7.it
Video. Video: donna si salva da collisione con un tram in Turchia - Giovedì una guardia di sicurezza a Kayseri ha salvato una passeggera distratta da un tram in arrivo. Secondo it.euronews.com