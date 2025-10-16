Turchia guardia giurata salva donna distratta che stava per essere investita da un tram

Lapresse.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna che indossava degli auricolari ed era in quel momento distratta ha rischiato di essere investita da un tram in Turchia nella città di Kayseri. La passeggera è stata salvata da una guardia giurata. Le immagini sono state pubblicate sui social dall’azienda dei trasporti locale come monito per prestare più attenzione quando si è in strada. In particolare si sottolinea come sia imprudente indossare degli auricolari, che impediscono di percepire al meglio i rumori esterni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

turchia guardia giurata salva donna distratta che stava per essere investita da un tram

© Lapresse.it - Turchia, guardia giurata salva donna distratta che stava per essere investita da un tram

Altri contenuti sullo stesso argomento

turchia guardia giurata salvaSalvata all'ultimo minuto: stava per finire sotto al tram - Non si accorge del mezzo in arrivo e rischia di finire sotto: interviene una guardia giurata che la sal ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Turchia Guardia Giurata Salva