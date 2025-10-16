Turchia guardia giurata salva donna distratta che stava per essere investita da un tram
Una donna che indossava degli auricolari ed era in quel momento distratta ha rischiato di essere investita da un tram in Turchia nella città di Kayseri. La passeggera è stata salvata da una guardia giurata. Le immagini sono state pubblicate sui social dall’azienda dei trasporti locale come monito per prestare più attenzione quando si è in strada. In particolare si sottolinea come sia imprudente indossare degli auricolari, che impediscono di percepire al meglio i rumori esterni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Maxi sequestro al porto di Trieste! La Guardia di Finanza blocca due container provenienti dalla Turchia pieni di shampoo, etichette e profumatori contraffatti per un valore di oltre un milione di euro Le indagini proseguono in tutta Europa per ricostruire la fi - facebook.com Vai su Facebook
La Cina accelera sull’Artico e guarda alla Turchia per aggirare i colli di bottiglia logistici e rafforzare i suoi corridoi commerciali verso l’Europa. https://loom.ly/VOzrLlw di @Fede0fede - X Vai su X
Salvata all'ultimo minuto: stava per finire sotto al tram - Non si accorge del mezzo in arrivo e rischia di finire sotto: interviene una guardia giurata che la sal ... msn.com scrive