Il farmaco che colpisce solo le cellule malate. Un farmaco di nuova generazione, capace di distinguere le cellule tumorali da quelle sane, ha ottenuto risultati straordinari nei test preclinici. Il trattamento ha provocato la regressione totale di vari tipi di tumore in modelli animali, tra cui neuroblastoma, rabdomiosarcoma e tumore del colon. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, è frutto di una collaborazione internazionale tra il Children’s Hospital di Philadelphia, l’ Università di Pittsburgh, l’ Università di Bologna e l’ Irccs Policlinico di Sant’Orsola. Come funziona: l’anticorpo “intelligente”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tumori, un nuovo farmaco mirato fa sparire le neoplasie nei test: sperimentazione ed evoluzione

