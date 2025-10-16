Tumore del collo dell' utero diagnosi più precise e veloci con l' IA | la Asl Bari punta sull' innovazione

Sfruttare l'Intelligenza Artificiale per ottenere diagnosi più veloci, precise e di alta qualità negli screening per il tumore del collo dell'utero. E' l'ultima innovazione introdotta dall'Asl Bari, basata su procedure automatizzate capaci di minimizzare i margini d’errore. L’utilizzo di sistemi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dal tumore alla maternità: la storia di Miriam A 38 anni scopre un carcinoma del collo dell'utero, ma al Regina Elena trova una strada diversa. Grazie all'équipe di Enrico Vizza, un intervento innovativo le ha permesso di guarire e diventare mamma

Taormina, straordinario intervento salvavita: rimosso un tumore gigante del volto e del collo a un uomo di 87 anni Un'operazione ad altissima complessità è stata eseguita all'Ospedale di Taormina dall'équipe di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facc

Tumore del collo dell'utero, diagnosi più precise e veloci con l'IA: la Asl Bari punta sull'innovazione - La novità introdotta nello screening per la prevenzione del carcinoma femminile: "E' la prima esperienza del genere in Puglia e in Italia"

Miriam: "Il cancro all'utero e la ricerca di maternità. Una terapia innovativa mi ha dato un futuro" - Da tempo la donna cercava un figlio e si era già rivolta a un centro di procreazione medicalmente assistita.

"Tumore al collo dell'utero, il calo è drastico" - "Oggi gli interventi oncologici per il tumore al collo dell'utero (cervice uterina) rappresentano solo il 10-