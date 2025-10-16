Tumore al sistema linfatico | la diagnosi è un colpo al cuore | Alex Del Piero in lacrime | combatti e sconfiggilo

“Tumore al sistema linfatico”: la diagnosi è un colpo al cuore Alex Del Piero in lacrime: combatti e sconfiggilo"> Quando arrivano queste notizie si rimane soltanto attoniti, senza parole. La diagnosi è quasi un colpo al cuore. Il tumore al sistema linfatico, conosciuto anche come linfoma, è una malattia che colpisce il sistema immunitario, in particolare i linfociti, cellule fondamentali per la difesa dell’organismo. Esistono due principali categorie di linfoma: il linfoma di Hodgkin e il linfoma non Hodgkin, che si distinguono per caratteristiche cellulari e modalità di diffusione. Entrambe le forme possono svilupparsi in qualsiasi parte del corpo dove sono presenti linfonodi o tessuti linfatici, come milza, midollo osseo e tonsille. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - “Tumore al sistema linfatico”: la diagnosi è un colpo al cuore | Alex Del Piero in lacrime: combatti e sconfiggilo

