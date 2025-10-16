Tumore al seno consegnati i primi reggiseni post-operatori alla Breast Unit del Moscati

Questa mattina sono stati consegnati alla Breast Unit dell’ospedale “Moscati” di Avellino i primi reggiseni destinati alle pazienti che hanno subito interventi chirurgici per tumore al seno. L’iniziativa, promossa dall’associazione Amos Partenio su proposta del senologo dottor Carlo Iannace. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

