Tumore al seno consegnati i primi reggiseni post-operatori alla Breast Unit del Moscati

Avellinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sono stati consegnati alla Breast Unit dell’ospedale “Moscati” di Avellino i primi reggiseni destinati alle pazienti che hanno subito interventi chirurgici per tumore al seno. L’iniziativa, promossa dall’associazione Amos Partenio su proposta del senologo dottor Carlo Iannace. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

