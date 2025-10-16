Tumore al seno consegnati i primi reggiseni post-operatori alla Breast Unit del Moscati

Questa mattina sono stati consegnati alla Breast Unit dell’ospedale “Moscati” di Avellino i primi reggiseni destinati alle pazienti che hanno subito interventi chirurgici per tumore al seno. L’iniziativa, promossa dall’associazione Amos Partenio su proposta del senologo dottor Carlo Iannace. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

? Ottobre è il Mese internazionale della prevenzione del tumore al seno. Komen Italia lancia, insieme al Ministero della Cultura, la VI edizione della campagna nazionale "La Prevenzione è il nostro capolavoro" per la tutela della salute femminile. Il t - facebook.com Vai su Facebook

La #prevenzione del tumore al seno si costruisce ogni giorno. Adottare abitudini salutari può ridurre fino al 40% il rischio di sviluppare un tumore. Scopri come prenderti cura della tua salute: https://salute.gov.it/new/it/tema/tumori-e-screening/la-prevenzi - X Vai su X

Tumore al seno metastatico, una app per rispondere alle domande che (spesso) le pazienti non fanno ai medici - Al loro bisogno di informazioni mirate e di umanizzazione della cura è dedicato un nuovo strumento di comunicazione tra pazienti e pro ... Riporta corriere.it

Tumore al seno metastatico: nasce l’app che risponde alle domande delle pazienti - È importante sottolineare che il servizio non intende in alcun modo fornire “secondi pareri” o consulenze mediche, né risponde ad urgenze che richiedono interventi medici tempestivi. Riporta today.it

Ottobre Rosa: il mese dedicato alla salute del seno - In occasione dell'Ottobre Rosa, Affidea rinnova il proprio impegno nella lotta contro il tumore al seno, proponendo speciali pacchetti di prevenzione senologica studiati per offrire percorsi ... Lo riporta romatoday.it