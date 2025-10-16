Il campionato che riparte dopo la sosta nazionali che ha certificato la necessità, per l’Italia di Gattuso, di passare dagli spareggi per arrivare al prossimo Mondiale, semina trappole insidiose sul percorso di tante big. Non è un fine settimana banale quello di ritorno dalla pausa internazionale e il calendario ha giocato alcuni brutti scherzi ai tecnici che maggiormente hanno bisogno di risposte per consolidare la propria posizione. Non sarà una tappa di trasferimento, provando ad utilizzare un’immagine ciclistica. Sul percorso di Juventus, Inter e Fiorentina ci sono dei gran premi della montagna per i quali vale il solito adagio che a ottobre non si vince uno scudetto ma si può cominciare a capire chi lo perde. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tudor, Chivu e Pioli: tutte le trappole della Serie A che riparte