C ecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: il 15 ottobre è nata Clara Isabel, la loro prima figlia. La coppia, unita dal 2017 dopo l’incontro al Grande Fratello Vip, ha coronato un sogno a lungo desiderato, segnato da un percorso non privo di ostacoli. L’annuncio è arrivato tramite un emozionante post su Instagram di Ignazio, che ha condiviso scatti in bianco e nero della neonata e parole piene d’affetto per la neomamma: « Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. vi amo! ». Cecilia Rodriguez: «Ho preso 13 chili in gravidanza, me la sto godendo» X Leggi anche › Cecilia Rodriguez: «Voglio diventare mamma e donare un figlio a Ignazio» Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!»

