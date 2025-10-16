Tu non puoi mangiare | nelle scuole comunali parte la mensa ma non per tutti

Foggiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non risultavano iscritti al servizio mensa scolastica e i genitori, di punto in bianco, sono stati chiamati per andare a riprendere i loro figli e riportarli a distanza di un'ora. Dopo la prima segnalazione da una scuola, ne è arrivata subito un’altra, segno che è accaduto in diversi istituti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Perugia, le iscrizioni alle scuole comunali dell'infanzia dal 21 gennaio - Si apriranno martedì 21 gennaio le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali Flauto Magico, Lampada Magica e Tiglio. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tu Mangiare Scuole Comunali