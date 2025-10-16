TSRM e PSTRP | tutela competenza e dignità al servizio delle persone

L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) è un ente pubblico, al pari degli altri ordini professionali, che opera per conto dello Stato. La sua missione principale è tutelare le persone, garantendo che le prestazioni fornite dagli iscritti siano qualificate, aggiornate e svolte nel rispetto del codice deontologico. Lo ricorda Deborah Balbino, presidente dell’ Ordine di Bergamo: “Il nostro obiettivo è la tutela della persona assistita, in senso trasversale. Non parliamo di cittadini come categoria, ma di persone nella loro totalità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - TSRM e PSTRP: tutela, competenza e dignità al servizio delle persone

Argomenti simili trattati di recente

Grande successo del convegno “La dimensione internazionale dell’Educatore Professionale” che ha visto la partecipazione dell’Ordine TSRM e PSTRP di Venezia-Padova con la Commissione di Albo Educatori Professionali. L’evento ha permesso il conf - facebook.com Vai su Facebook

Fnob e Fno Tsrm e Pstrp: “In campo per salute cittadini e tutela delle reciproche competenze” - Il 13 maggio Fnob e Fno Tsrm e Pstrp saranno presenti insieme alla manifestazione nazionale "Prestazioni Specialistiche – Tutelare requisiti e competenze professionali, per garantire il diritto alla ... Scrive quotidianosanita.it

Prescrizione professioni sanitarie. Fno Tsrm Pstrp: “Si abbia il coraggio di cambiare tutti insieme” - In relazione ad ogni singola professione sanitaria, la domanda alla quale dobbiamo rispondere non è se possa o meno prescrivere, bensì, cosa ognuna di esse possa prescrivere, con quali competenze, all ... quotidianosanita.it scrive

Biologi, manifestazione nazionale il 13 maggio a Roma: «In campo per la tutela delle professioni sanitarie» - Ci saranno anche i rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp) alla manifestazione ... Secondo ilmessaggero.it