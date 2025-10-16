2025-10-16 10:52:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “Il Milan ha svoltato con Allegri”. Nonostante sia interamente immerso nella nuova avventura, Donnarumma è ancora attento spettatore del nostro calcio «che resta il top per la tattica» e, come ammesso tra le righe, ha anche ottenuto risposte molto importanti sul suo Milan: « Sono contento perché in Italia lotteranno in tante per lo scudetto, c’è il Milan che sta facendo molto bene con Allegri, c’è il Napoli che si deve confermare con Conte e penso che farà un grandissimo campionato, poi ci sono l’Inter, la Juve e la Roma che sta facendo molto bene. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Chi è la favorita per lo Scudetto. Terzo Mondiale senza Italia? Non esiste”