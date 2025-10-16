Una revisione che va a trasformare un sistema in vigore da decenni e che stravolge le regole per la concessione dello status di rifugiato da parte degli Stati Uniti. Donald Trump vuole mettere mano al programma, riducendolo i fondi ai minimi termini e dando priorità a persone di lingua inglese, sudafricani bianchi ed europei contrari all’immigrazione. A rivelarlo è il New York Times, che ha ottenuto una serie di documenti a testimonianza della “riforma”. Le proposte, alcune delle quali sono già entrate in vigore, trasformerebbero un programma esistente da decenni, concepito per aiutare le persone più disperate del mondo, in uno che rispecchia la visione di Trump sull’immigrazione: aiutare principalmente persone bianche che affermano di essere perseguitate, escludendo al contempo la grande maggioranza degli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Trump vuole concedere lo status di rifugiati principalmente ai bianchi e ridurre i fondi all’osso”