Trump | vedrò Putin tra due settimane

23.16 Prevedo di incontrare Putin nelle prossime due settimane". Così Trump ha annunciato il possibile colloquio con il presidente russo, sottolineando la delicatezza dei rapporti tra Usa e Russia "Non possiamo esaurire le nostre scorte di Tomahawk", ha aggiunto, riferendosi alla richiesta di missili a lunga gittata che Zelensky avanzerà domani alla Casa Bianca. Le dichiarazioni evidenziano il difficile equilibrio tra sostegno militare all'Ucraina e gestione diplomatica dei rapporti con Mosca in un contesto internazionale molto teso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Scoppia la polemica per le parole pronunciate da Maurizio Landini durante la puntata di diMartedì su La7. “Meloni si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito”, ha detto il segretario della Cgil prima di essere ripresa da Giovanni Floris. Ch - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Trump insulta Greta Thunberg: “È pazza, dovrebbe vedere un medico” - X Vai su X

Telefonata Trump-Putin di due ore: "Passi avanti, ci vedremo a Budapest" - La chiamata arriva alla vigilia dell'incontro di Trump di venerdì alla Casa Bianca con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ... Si legge su msn.com

Trump telefona Putin e annuncia: “Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra” - Dopo una lunga telefonata avvenuta questa sera, Trump e Putin hanno concordato che già dalla prossima settimana ci sarà un incontro fra delegazioni americane ... Secondo fanpage.it

Guerra Ucraina, telefonata Trump-Putin. Il presidente Usa: “Ci incontreremo a Budapest” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, telefonata Trump- Scrive tg24.sky.it