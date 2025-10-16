Trump | vedrò Putin tra due settimane

Servizitelevideo.rai.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

23.16 Prevedo di incontrare Putin nelle prossime due settimane". Così Trump ha annunciato il possibile colloquio con il presidente russo, sottolineando la delicatezza dei rapporti tra Usa e Russia "Non possiamo esaurire le nostre scorte di Tomahawk", ha aggiunto, riferendosi alla richiesta di missili a lunga gittata che Zelensky avanzerà domani alla Casa Bianca. Le dichiarazioni evidenziano il difficile equilibrio tra sostegno militare all'Ucraina e gestione diplomatica dei rapporti con Mosca in un contesto internazionale molto teso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

