Trump valuta di finanziare Kiev con nuovi dazi alla Cina
The Telegraph. Trump pianifica di finanziare le Forze Armate ucraine introducendo nuove tariffe sui beni cinesi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'amministrazione Trump “sta esaminando il territorio” mentre valuta ulteriori attacchi nella regione, ma il presidente Usa ha rifiutato di dire se la Cia abbia l'autorità di agire contro il presidente Nicolás Maduro ? https://l.euronews.com/cMHn - X Vai su X
Putin più duro di Hamas, Trump valuta Tomahawk all’Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky a Washington: Trump valuta l’invio dei missili Tomahawk a Kiev - L'articolo Zelensky a Washington: Trump valuta l’invio dei missili Tomahawk a Kiev proviene da Italia Report USA. Come scrive msn.com
Più armi a Kiev, Trump vuole forzare Putin alla pace - Una delegazione ucraina è a Washington, venerdì arriva Zelensky. Scrive huffingtonpost.it
Ucraina, Trump valuta di fornire i missili Tomahawk. Ue: “Accelerare muro di droni europeo”. Kiev di nuovo sotto attacco - Vance ha confermato che l'amministrazione di Donald Trump sta valutando la possibilità di fornire missili Tomahawk all'Ucraina. Secondo quotidiano.net