Trump | Telefonata molto produttiva con Putin ci incontreremo a Budapest | Venerdì il summit con Zelensky alla Casa Bianca

Zelensky su Telegram ha reso noto che nella notte tra mercoledì e giovedì c'è stato un altro "attacco russo con oltre 300 droni e 37 missili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Telefonata molto produttiva con Putin, ci incontreremo a Budapest" | Venerdì il summit con Zelensky alla Casa Bianca

Telefonata in corso tra Donald #Trump e Vladimir #Putin. Settimana scorsa aveva detto avrebbe dato un ultimatum alla Russia sui negoziati di pace, prima di concedere i missili Tomahawks all'Ucraina. E domani #Zelensky è alla Casa Bianca... @RSIInfo_ - X Vai su X

Dopo la telefonata di ieri tra Zelensky e Trump, il leader ucraino oggi ha sentito nuovamente il presidente americano. Poco prima avea sentito Macron e ad entrambi i leader ha rinnovato la sua richiesta di maggori difese aeree e missili - facebook.com Vai su Facebook

Trump: telefonata con Putin molto produttiva, ci inconteremo a Budapest - La telefonata con il presidente russo, Vladimir Putin, e' stata "molto produttiva" e sono stati ... ilsole24ore.com scrive

Telefonata Trump-Putin: fatti "grandi progressi". Si incontreranno a Budapest - Il presidente americano Donald Trump ha sentito l'omologo russo con Vladimir Putin in una telefonata durata oltre due ore, come riferito dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Secondo msn.com

Trump: “la telefonata con Putin è stato un grande passo avanti verso la pace”. Ma restano le tensioni sul fronte ucraino (Irina Smirnova) - Donald Trump ha definito “molto produttiva” la lunga conversazione telefonica avuta con il presidente russo Vladimir Putin, annunciando l’avvio di nuovi contatti ad alto livello tra Stati Uniti e Russ ... farodiroma.it scrive