Trump | Telefonata molto produttiva con Putin ci incontreremo a Budapest | Domani il summit con Zelensky alla Casa Bianca

Zelensky su Telegram ha reso noto che nella notte tra mercoledì e giovedì c'è stato un altro "attacco russo con oltre 300 droni e 37 missili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Telefonata molto produttiva con Putin, ci incontreremo a Budapest" | Domani il summit con Zelensky alla Casa Bianca

Telefonata in corso tra Donald #Trump e Vladimir #Putin. Settimana scorsa aveva detto avrebbe dato un ultimatum alla Russia sui negoziati di pace, prima di concedere i missili Tomahawks all'Ucraina. E domani #Zelensky è alla Casa Bianca... @RSIInfo_ - X Vai su X

Dopo la telefonata di ieri tra Zelensky e Trump, il leader ucraino oggi ha sentito nuovamente il presidente americano. Poco prima avea sentito Macron e ad entrambi i leader ha rinnovato la sua richiesta di maggori difese aeree e missili - facebook.com Vai su Facebook

Trump e Putin hanno una chiamata "produttiva", pianificano colloqui a Budapest - In un post su Truth Social, Trump ha descritto la conversazione come "molto produttiva" e ha rivelato che il Segretario di Stato Marco Rubio guiderà gli incontri iniziali degli Stati Uniti con i ... Secondo it.investing.com

Guerra Ucraina, in corso telefonata Trump-Putin. Donald: «Ci sto parlando, sarà molto lunga» - La conversazione è in corso, è lunga, e ne riferirò i contenuti, così come farà il Presidente Putin, al termine. Da ilmessaggero.it

Telefonata Zelensky-Trump. Nuove vie per rafforzare la difesa aerea - Così Volodymyr Zelensky ha definito il colloquio avuto oggi con Donald Trump, nel tentativo di riaprire un canale diretto con la nuova amministrazione ame ... Secondo formiche.net