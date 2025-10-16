Trump telefona Putin e annuncia | Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una lunga telefonata avvenuta questa sera, Trump e Putin hanno concordato che già dalla prossima settimana ci sarà un incontro fra delegazioni americane e russe ad alto livello per discutere della guerra in Ucraina. Poi un incontro faccia a faccia tra i due leader in Ungheria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

