Trump telefona Putin e annuncia | Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra

Dopo una lunga telefonata avvenuta questa sera, Trump e Putin hanno concordato che già dalla prossima settimana ci sarà un incontro fra delegazioni americane e russe ad alto livello per discutere della guerra in Ucraina. Poi un incontro faccia a faccia tra i due leader in Ungheria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo la telefonata di ieri tra Zelensky e Trump, il leader ucraino oggi ha sentito nuovamente il presidente americano. Poco prima avea sentito Macron e ad entrambi i leader ha rinnovato la sua richiesta di maggori difese aeree e missili - facebook.com Vai su Facebook

Trump telefona a Xi Jiping e mette sotto pressione i mezzi di informazione che lo criticano - X Vai su X

