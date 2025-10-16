Trump telefona a Putin e annuncia | Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una lunga telefonata avvenuta questa sera, Trump e Putin hanno concordato che già dalla prossima settimana ci sarà un incontro fra delegazioni americane e russe ad alto livello per discutere della guerra in Ucraina. Poi un incontro faccia a faccia tra i due leader in Ungheria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

trump telefona putin annunciaTrump telefona Putin e annuncia: “Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra” - Dopo una lunga telefonata avvenuta questa sera, Trump e Putin hanno concordato che già dalla prossima settimana ci sarà un incontro fra delegazioni americane ... Come scrive fanpage.it

trump telefona putin annunciaTrump dopo la telefonata a Putin: «Presto incontro a Budapest» - Ucraina, Trump dopo la telefonata con Putin: «Presto incontro a Budapest. Segnala ilmessaggero.it

trump telefona putin annunciaGuerra Ucraina, telefonata Trump-Putin. Il presidente Usa: “Ci incontreremo a Budapest” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, telefonata Trump- Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Telefona Putin Annuncia