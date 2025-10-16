Trump | Sto parlando al telefono con Putin la conversazione è lunga Al termine ne riferirò i contenuti

“Sto parlando ora con il presidente Putin. La conversazione è in corso, è lunga, e ne riferirò i contenuti, così come farà il presidente Putin, al termine. Grazie per l’attenzione!”. È quanto scrive Donald Trump su Truth Social, annunciando la telefonata con il leader del Cremlino. Una conversazione che arriva alla vigilia della visita alla Casa Bianca di Volodymyr Zelensky. Tema principale della missione del presidente ucraino è quello della fornitura dei missili da crociera subsonici a lungo raggio Tomahawk. Un’ipotesi, che aveva provocato già la dura reazione di Mosca. Per il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov la possibile fornitura comporterebbe un pericoloso inasprimento delle relazioni tra Russia e Stati Uniti, portando la situazione “ su un altro piano “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Sto parlando al telefono con Putin, la conversazione è lunga. Al termine ne riferirò i contenuti”

