Trump si prepara a incontrare Zelensky ma intanto flirta con Putin | Ci incontreremo per porre fine alla guerra

L’entusiasmo di Donald Trump non è ormai una novità. Soprattutto quando parla con il presidente russo, Vladimir Putin. Non è di certo la prima volta che il presidente Usa lascia trasparire un grande ottimismo dopo una telefonata con il suo omologo a Mosca. Colloquio che questa volta arriva poche ore prima dell’incontro dello stesso Trump con Volodymyr Zelensky a Washington. Per il presidente Usa la telefonata è stata “molto produttiva” e sono stati compiuti “grandi progressi”. La prossima settimana, annuncia ancora l’inquilino della Casa Bianca, si terrà una riunione dei Consiglieri di alto livello, a partire da quelli guidati da Marco Rubio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump si prepara a incontrare Zelensky, ma intanto flirta con Putin: “Ci incontreremo per porre fine alla guerra”

