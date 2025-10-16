Trump sente Putin | Telefonata molto produttiva ci incontreremo a Budapest Lo zar | Tomahawk a Kiev danneggerebbero rapporti

Il presidente americano Donald Trump ha parlato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, con il suo omologo russo Vladimir Putin per discutere della guerra in Ucraina. In un post su Truth il tycoon ha descritto la conversazione come «molto produttiva». La telefonata precede il giorno dell’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Trump e Zelensky valuteranno la possibilità che l’Ucraina riceva missili a lungo raggio Tomahawk. Eventualità su cui, come scrive la Tass, anche Putin si è espresso ribadendo «la sua tesi secondo cui i Tomahawk non cambieranno la situazione sul campo di battaglia, ma provocheranno danni significativi alle relazioni tra i nostri Paesi, per non parlare delle prospettive di una soluzione pacifica». 🔗 Leggi su Open.online

