Trump sei un maiale Hamas ha vinto con onore | l’attacco hacker a quattro aeroporti in Canada e Usa – I video

« Fanc**o Trump, free Palestine ». Un gruppo di hacker turchi ha preso il controllo degli altoparlanti e dei maxischermi di quattro grandi aeroporti del Nord America, diffondendo messaggi pro Hamas e contro i governi di Washington e di Tel Aviv. Tra foto dei miliziani del gruppo armato palestinese e caricature del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il messaggio è stato scandito senza mezzi termini: « Donald Trump, sei un maiale ». La voce metallica e gli insulti a Trump e Bibi. A rivendicare l’azione di disturbo, durata una manciata di minuti, è il fantomatico gruppo « Turkish hacker cyber-islam ». 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

Trump: “Deluso dalla Spagna, potrei punirla con i dazi” Donald Trump ha espresso forte delusione nei confronti della Spagna, accusandola di non aver rispettato gli impegni economici all’interno della NATO. “È l’unico Paese che non ha aumentato la propria - facebook.com Vai su Facebook

«Trump sei un maiale. Hamas ha vinto con onore»: l’attacco hacker a quattro aeroporti in Canada e Usa – I video - È accaduto nel tardo pomeriggio americano in tre scali canadesi e all’Harrisburg International, in Pennsylvania. Si legge su open.online

Trump ha deciso che è tempo di pace, ma Israele non lascerà la Striscia di Gaza e Hamas non abbandonerà le armi - Il 13 ottobre il presidente statunitense ha parlato alla Knesset e firmato l'accordo a Sharm el- Lo riporta wired.it

Ultimatum di Trump ad Hamas: "Rispondete entro domenica o sarà l'inferno" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un ultimatum ad Hamas. Lo riporta iltempo.it