Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato ufficialmente quanto anticipato dal New York Times: la CIA ha ricevuto l’autorizzazione a condurre operazioni segrete in Venezuela. La notizia, emersa durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, segna un’escalation significativa nella strategia americana nei confronti del governo di Nicolás Maduro e nella lotta ai cartelli della droga che operano nel paese sudamericano. Secondo le fonti del quotidiano americano, l’agenzia di intelligence avrebbe ottenuto il via libera per intraprendere azioni segrete contro Maduro o membri del suo governo, con la possibilità di agire unilateralmente o in coordinamento con eventuali operazioni militari più ampie. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Trump scatena la CIA in Venezuela: è diplomazia o una dichiarazione di guerra?

