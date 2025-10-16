Trump-Putin atto II | vertice a Budapest

Budapest, 16 agosto 2025 – Donald Trump e Vladimir Putin s’incontreranno a Budapest. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti con un post su Truth, nel cui ha riferito che la telefonata avuta nel pomeriggio con l’autocrate russo é stata “molto produttiva”. Sará il secondo summit tra Trump e Putin, dopo quello fallimentare del 15 agosto in Alaska. Dopo gli accordi di Sharm el-Sheikh che hanno siglato l’accordo di pace tra Israele e Hamas, Trump ha ripreso in mano il dossier piú complicato e che piú lo ossessiona: l’Ucraina. Una questione che, almeno di facciata, si sta surriscaldando. Domani, infatti, il presidente Volodymyr Zelensky volerá a Washington per incontrare, per l’ennesima volta in pochi mesi, Trump; al centro del dibattito la richiesta di Kiev dei missili a lunghissima gittata Tomahawk, i quali sarebbero in grado anche di colpire Mosca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it