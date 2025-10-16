Può davvero Donald Trump spostare le partite di Coppa del Mondo? Se lo è chiesto ilGuardian che ha analizzato i fatti dietro le minacce del presidente degli Stati Uniti d’America che, in rotta di collisione con le amministrazioni di Boston e Los Angeles, ma anche Seattle e San Francisco, ha chiamato in causa il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per togliere le partite dei Mondiali alle città che governano “contro di lui”. Ha detto che se lui dovesse chiedere a Infantino di togliere il Mondiale a quelle città, Infantino lo farebbe sia pur riluttante. Allo stesso modo, Trump ha minacciato Los Angeles di intervenire sulle Olimpiadi del 2028. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Trump può davvero decidere di spostare le città del Mondiale? No, però Infantino teme che faccia pressioni (Guardian)