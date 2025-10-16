Trump più di due ore al telefono con Putin | Colloquio produttivo ci vedremo a Budapest per provare a fermare la guerra

Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno a Budapest, «una location concordata, per vedere se si riesce a mettere fine a questa guerra ingloriosa tra Russia e Ucraina». A renderlo noto è stato lo stesso presidente americano con un post sul social Truth, al termine di una telefonata con Putin di cui aveva dato notizia oltre due d’ore prima, annunciando che il colloquio sarebbe stato «lungo» e che ne avrebbe riferito al termine. Secondo quanto riferito dal consigliere di Putin, Yuri Ushakov, la telefonata è avvenuta «su nostra iniziativa» e sarebbe stato Trump a proporre Budapest come sede per l’incontro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

