Trump | L’India non acquisterà più petrolio russo ora devo convincere la Cina

Imolaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'India non ha confermato immediatamente. Tuttavia, il primo ministro indiano ha incontrato sabato il nuovo ambasciatore Usa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it

