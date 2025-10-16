Una cena offerta dalla Casa Bianca a tutti i ricchi donatori che gli hanno promesso denaro, volendo accontentare Donald Trump nel suo progetto: da mesi infatti il tycoon vuole costruire una sala da ballo da 250 milioni di dollari all’interno della sua residenza presidenziale. Una trentina, tra organizzatori e individui, comprese aziende con affari in corso con il governo federale, si sono riuniti mercoledì sera nella East Room. Tra loro Lockheed Martin, Microsoft, Meta Platforms, Google di Alphabet, Amazon.com e Palantir Technologies, secondo quanto riportato dalla Casa Bianca. La lista degli ospiti include anche persone e famiglie facoltose, come il miliardario del petrolio Harold Hamm, il Ceo di Blackstone Steve Schwarzman e Cameron e Tyler Winklevoss. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump invita a cena alla Casa Bianca i ricchi donatori per realizzare la sala da ballo da 250 milioni di dollari