Trump invita a cena alla Casa Bianca i ricchi donatori per realizzare la sala da ballo da 250 milioni di dollari
Una cena offerta dalla Casa Bianca a tutti i ricchi donatori che gli hanno promesso denaro, volendo accontentare Donald Trump nel suo progetto: da mesi infatti il tycoon vuole costruire una sala da ballo da 250 milioni di dollari all’interno della sua residenza presidenziale. Una trentina, tra organizzatori e individui, comprese aziende con affari in corso con il governo federale, si sono riuniti mercoledì sera nella East Room. Tra loro Lockheed Martin, Microsoft, Meta Platforms, Google di Alphabet, Amazon.com e Palantir Technologies, secondo quanto riportato dalla Casa Bianca. La lista degli ospiti include anche persone e famiglie facoltose, come il miliardario del petrolio Harold Hamm, il Ceo di Blackstone Steve Schwarzman e Cameron e Tyler Winklevoss. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
#intanto Trump in Israele: rompe il protocollo e invita Netanyahu nella sua auto per un colloquio - X Vai su X
#intanto Trump in Israele: rompe il protocollo e invita Netanyahu nella sua auto per un colloquio - facebook.com Vai su Facebook
Trump a cena Casa Bianca lancia anche progetto per arco trionfo - Nella cena alla Casa Bianca con i ceo di Big Tech ed altre grandi aziende Donald Trump li ha invitati a "fare qualcosa" per il loro Paese finanziando il suo progetto per ... Si legge su corrieredellosport.it
Il gotha del tech statunitense a cena da Trump alla Casa Bianca: spicca l'assenza di Elon Musk - Trump ha ospitato alla Casa Bianca i leader del settore tecnologico per discutere degli investimenti nazionali e dei margini di sviluppo. Segnala it.euronews.com
Altman, Zuck, Cook. Tutti a cena da Donald Trump (tranne Musk): “Sull’IA la Cina non deve superarci” - Il pool accreditato per seguire la cena, a cui è invitata Repubblica, si raduna nella Red Room della Casa Bianca, sotto un ritratto di John Kennedy, con vista spettacolare sul Washington Monument, ... Segnala repubblica.it