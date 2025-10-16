Trump | Incontrerò Putin a Budapest

Lettera43.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incontro andato in scena in Alaska, si prospetta un nuovo bilaterale tra Donald Trump e Vladimir Putin «per valutare le possibilità di porre fine a questa ‘ingloriosa’ guerra tra Russia e Ucraina». Lo ha annunciato il presidente statunitense su Truth dopo la telefonata con l’omologo russo. Già decisa la sede: Budapest. Non è stata invece ancora fissata la data. Nel frattempo, ha spiegato Trump sempre sulla sua piattaforma social, si terranno colloqui tra alti funzionari dei due Paesi, che per gli Usa «saranno guidati dal segretario di Stato Marco Rubio, insieme a diverse altre persone che saranno designate». 🔗 Leggi su Lettera43.it

trump incontrer242 putin a budapest

© Lettera43.it - Trump: «Incontrerò Putin a Budapest»

Argomenti simili trattati di recente

trump incontrer242 putin budapestLa sorpresa di Trump: "Incontrerò Putin a Budapest e vedremo come finire la guerra in Ucraina" - "Il presidente Putin e io ci incontreremo a Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa ingloriosa guerra tra Russia e ... Come scrive iltempo.it

trump incontrer242 putin budapestA casa di Orbán. L'annuncio di Trump: "Vedrò Putin a Budapest. Dopo la guerra faremo affari insieme" - Dopo Anchorage, i presidenti di Stati Uniti e Russia concordano un nuovo incontro al termine di un colloquio telefonico: "Abbiamo parlato di commercio ... Si legge su huffingtonpost.it

trump incontrer242 putin budapestTrump dopo la telefonata a Putin: «Presto incontro a Budapest» - Ucraina, Trump dopo la telefonata con Putin: «Presto incontro a Budapest. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Incontrer242 Putin Budapest