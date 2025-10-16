Trump | Incontrerò Putin a Budapest

Dopo l’incontro andato in scena in Alaska, si prospetta un nuovo bilaterale tra Donald Trump e Vladimir Putin «per valutare le possibilità di porre fine a questa ‘ingloriosa’ guerra tra Russia e Ucraina». Lo ha annunciato il presidente statunitense su Truth dopo la telefonata con l’omologo russo. Già decisa la sede: Budapest. Non è stata invece ancora fissata la data. Nel frattempo, ha spiegato Trump sempre sulla sua piattaforma social, si terranno colloqui tra alti funzionari dei due Paesi, che per gli Usa «saranno guidati dal segretario di Stato Marco Rubio, insieme a diverse altre persone che saranno designate». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «Incontrerò Putin a Budapest»

