Trump | Incontrerò Putin a Budapest per fermare la guerra Ma intanto lancia l’ultimatum che fa tremare il mondo

Thesocialpost.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che vedrà Vladimir Putin a Budapest, in Ungheria, con l’obiettivo dichiarato di “mettere fine alla guerra in Ucraina ”. L’annuncio è arrivato su Truth Social dopo una telefonata definita “produttiva” con il leader del Cremlino, in cui, secondo la versione del presidente americano, Putin avrebbe riconosciuto i progressi di Washington nel percorso di pace in Medio Oriente. La scelta della capitale ungherese — crocevia simbolico della destra conservatrice europea e terreno amico per il premier Viktor Orbán — segnala la volontà di Trump di sottrarre il negoziato ai riflettori delle classiche piazze della diplomazia occidentale, spostandolo su un terreno a lui politicamente più congeniale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

